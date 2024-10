Inchiesta Ultras Milan, proseguono gli interrogatori dei PM: oggi tocca a lui, tutti i dettagli

Inchiesta Ultras Milan, oggi sarà il turno di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter ed ex rossonero. I dettagli

Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, dopo gli arresti delle scorse settimane e le testimonianze raccolte dai pm di alcuni tesserati di entrambe le squadre come Simone Inzaghi e Javier Zanetti .

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, rientrato dagli impegni con la Turchia, Hakan Calhanoglu è atteso in procura nella giornata di oggi per testimoniare come persona informata dei fatti. Il centrocampista turco, non è indagato al pari degli altri tesserati dell’Inter.