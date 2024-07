Impallomeni: «Morata utile a questo Milan per due motivi». Poi lancia l’allarme sui big: le sue dichiarazioni

Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

IMPALLOMENI – «Morata? Non ha segnato poco comunque. Per me è un giocatore che mette d’accordo gli allenatori, è uno che fa squadra e permette ai compagni di giocare bene. Per me esalterebbe il gioco degli esterni ma anche gli inserimenti dei centrocampisti. Io non sono così sicuro che rimangano alcuni big. Se dovessero restare i big, il Milan sarebbe un’ottima squadra»