Impallomeni: «Abbiamo scoperto un Ibra analista. A Fonseca manca soltanto una cosa»

Impallomeni a TMW: «Abbiamo scoperto un Ibra analista. A Fonseca manca soltanto una cosa». Le sue dichiarazioni

Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Fonseca, nuovo allenatore del Milan. Le sue parole.

IMPALLOMENI – «Belle parole per Fonseca. Abbiamo scoperto un Ibra analista, che ha scelto l’allenatore in base alla rosa che ha il Milan. Fonseca per me è una buona scelta, è un allenatore in fase di consacrazione, lui stesso lo sa e che deve combattere certi limiti. E’ bravo ma gli manca la consacrazione e al Milan potrebbe trovarla. Fa sempre un gioco propositivo. Con Pioli si era concluso un ciclo ma Fonseca è il degno successore, può proseguire quel lavoro»