Tare CONSIGLIA il Milan: «Se prende LUI fa un grande colpo». E poi svela il RETROSCENA sull’obiettivo di mercato: le dichiarazioni

L’ex dirigente della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport per analizzare il difensore seguito dal calciomercato Milan, Pavlovic.

PAROLE – «Avevamo fermato il giocatore che purtroppo non aveva passato le visite mediche. Il medico non aveva dato il via libera, lo conosco bene ed è un giocatore forte. Può giocare bene a 3 ma anche a 4. Ha uno stile di gioco offensivo, un piede educato e tanti gol nei calci piazzati. Il Milan potrebbe fare un grande colpo».