Ibrahimovic ha sofferto per lo Scudetto dell’Inter? Lui non ci sta: «Lo fanno i perdenti! Questo mi dà fame per fare ancora di più»

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dello Scudetto vinto dall’Inter. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dello Scudetto vinto dall’Inter quest’anno, che ha portato alla seconda stella dei nerazzurri. Le dichiarazioni del dirigente rossonero.

LO SCUDETTO DELL’INTER LO HA FATTO SOFFRIRE – «Non soffro mai, mi carico e mi dà la fame di fare di più. Anche il Milan non guarda altre squadre, un perdente lo fa, il Milan guarda se stesso. Ciò che c’è in giro non tocca, la parola soffrire è per un perdente. Qua parli con un vincente».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC