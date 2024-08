Ibrahimovic dettagli gli OBIETTIVI del Milan: il Diavolo vuole tornare al top anche in Champions, le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa mostrando quelli che saranno gli obiettivi del Milan per la nuova stagione.

QUANTA MENTALITÀ SERVE – «La nostra è una squadra sia per l’Italia sia per l’Europa. E’ in Europa che vogliamo tornare in alto. Abbiamo giocatori importanti con esperienze internazionali. La Champions è la Champions. Tutto può succedere come può non succedere nulla. Noi vogliamo confermarci anno dopo anno, vogliamo essere competitivi nel presente e nel futuro. Abbiamo portato un allenatore che ha un’altra identità rispetto a prima. Siamo al top in Italia, ma è in Europa che vogliamo tornare lassù. Qua non ci sono alibi, giochiamo per tutti i trofei e lottiamo».

