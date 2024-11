Ibrahimovic: "Non mi arrendo finché non vinco al Milan" - Milan News 24

L’ex fuoriclasse rossonero, ora in una nuova veste all’interno del club, ha parlato apertamente delle sue ambizioni e della crescita di Tijjani Reijnders. Mentre molti tifosi e appassionati di scommesse calcio si interrogano sul futuro della squadra, le parole di Ibrahimovic offrono uno sguardo interessante sul progetto milanista.

L’inarrestabile ambizione di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato uno che si accontenta. In un’intervista rilasciata a “UEFA Champions League Magazine”, ha espresso con chiarezza la sua determinazione: “Credo nel progetto, credo in ciò che rappresenta il Milan, e penso di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e della proprietà, perché vogliono fare cose straordinarie. Vogliono fare la storia, vincere, e quando si parla di vincere, è lì che mi sento vivo. Farò qualsiasi cosa per vincere e non mollerò finché non vincerò”. Queste parole mostrano non solo la sua passione, ma anche la sua volontà di essere parte attiva nel successo del club. Nonostante abbia menzionato di entrare in questa nuova situazione “con umiltà, passo dopo passo”, chi conosce Ibrahimovic sa che la sua presenza è sempre stata sinonimo di leadership e decisione.

Il ruolo dei tifosi nei progetti futuri del Milan

Reijnders: Il giocatore che sta crescendo di più

Tra i tanti talenti presenti nella rosa del Milan, Ibrahimovic ha voluto sottolineare in particolare la crescita di Tijjani Reijnders. “Penso sia il giocatore che è cresciuto di più in breve tempo. È arrivato dall’Olanda, dal grande lavoro fatto all’AZ, e sta facendo un lavoro eccezionale. È diventato un giocatore importante per la squadra, per il club e per la sua nazionale, dimostrando di essere un profilo di alto livello”. Le sue parole evidenziano non solo l’impatto immediato del centrocampista olandese, ma anche le aspettative che il club ripone in lui. Tuttavia, Ibrahimovic lancia anche una sfida: “Come ogni giocatore del Milan, però, verrà ricordato per ciò che vince. Se non vinci, non vieni ricordato”. Un chiaro invito a puntare sempre più in alto.

Il legame indissolubile con il Milan

Ibrahimovic ha giocato in alcuni dei club più prestigiosi al mondo, ma il suo legame con il Milan sembra essere speciale. “Ho giocato in molti club, club straordinari, grandi squadre, ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Non sono in una situazione in cui voglio ricevere; al contrario, voglio dare qualcosa in cambio”. Questo sentimento di gratitudine e desiderio di restituzione sottolinea quanto il Milan abbia influenzato la sua carriera e la sua vita. La sua volontà di contribuire attivamente al successo del club va oltre il semplice ruolo professionale; è una missione personale.

La nuova vita lontano dal campo

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, molti si sono chiesti come Ibrahimovic avrebbe affrontato la sua nuova vita. La risposta? Con la stessa determinazione di sempre. “Da quando ho accettato di smettere di giocare, sto bene. Sono in pace con questa decisione, quindi non sento la mancanza di giocare a calcio. Non è che mi manchi giocare in sé. Siamo giovani, affamati, con grandi ambizioni e una grande visione, e nessuno è soddisfatto finché non otteniamo ciò che vogliamo, che è vincere”. La sua transizione sembra essere stata fluida, portando la sua mentalità vincente dal campo agli uffici del club.

Pulisic: Il “Captain America” del Milan

Oltre a Reijnders, Ibrahimovic ha elogiato anche Christian Pulisic, definendolo “il nostro Captain America”. “Sta facendo cose straordinarie, si vede che è felice; essere al Milan rende felice ogni giocatore”. Le sue parole sottolineano non solo le prestazioni dell’americano, ma anche l’ambiente positivo che si respira all’interno del club. Un ambiente che favorisce la crescita individuale e collettiva, fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.