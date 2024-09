Ibrahimovic Milan, retroscena: «La sua scelta non è vincente»

Ibrahimovic Milan, la RIVELAZIONE: «La sua SCELTA non è vincente, Fonseca è SPAESATO e la storia insegna questo». Il retroscena

Il giornalista Peppe Di Stefano nel suo servizio per Sky Sport 24 ha fatto una rivelazione su Ibrahimovic al Milan.

IL RETROSCENA – «La storia insegna che al Milan la presenza costante di un dirigente è fondamentale come filtro per l’allenatore nel dialogo con i giocatori e viceversa. Diventa amico e fratello maggiore, confidente e consigliere, come lo stati negli anni Gallini, Braida, Maldini e Massara. L’idea iniziale di Ibra non è di vivere con frequenza quotidiania Milanello. Sarà per la giovane età del gruppo e l’allenatore ancora spaesato a Milanello, ma la scelta non è vincente, rischia di essere un boomerang».