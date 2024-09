Ibrahimovic Milan, quando tornerà lo SVEDESE A MILANELLO: le ultimissime sul dirigente della squadra rossonera

La sosta dedicata agli impegni delle nazionali sta per finire. Quest’oggi sono infatti già rientrati i primi giocatori: Jovic e Pavlovic hanno svolto questa mattina allenamento a Milanello.

Per quanto riguarda Ibrahimovic, attualmente ancora in vacanza, il suo rientro è previsto a ridosso della sfida di campionato del Milan contro il Venezia. Lo svedese, in questi giorni, ha subito critiche per essere stato lontano dalla squadra in questo momento di difficoltà.