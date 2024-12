Ibrahimovic Milan, Zlatan tuona a Milanello! Discorso da brividi alla squadra, il retroscena spazza via tutti gli alibi

Ibrahimovic Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca lo svedese ha catechizzato la squadra a Milanello: gli alibi sono finiti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esonero di Paulo Fonseca ha prodotto un grosso scossone in casa Milan. Protagonista della giornata di ieri è stato anche Zlatan Ibrahimovic.

Ibra, invece, ha parlato alla squadra dopo il saluto di Fonseca e stavolta il discorso è stato in pieno stile Zlatan per spronare il gruppo e motivare la scelta. L’ex fuoriclasse ha spiegato che la sconfitta era di tutti, non solo dell’allenatore e per questo ha chiesto un cambio di atteggiamento. Insomma, ha messo la squadra di fronte alle sue responsabilità perché la

classifica non è quella che ci si aspettava a inizio stagione. Adesso nessuno ha più alibi: la

proprietà, attraverso il suo advisor, ha chiarito che il Milan non si accontenta. Ora sta ai giocatori reagire e portare i risultati. Il “sergente di ferro” Conceiçao, che in patria ha dimostrato di saper vincere e che in Champions ha saputo battere nella sua storia Arsenal, Juventus e Milan, è considerato l’uomo giusto al posto giusto. E con oltre metà stagione da giocare in via Aldo Rossi sono convinti che tutto possa cambiare.