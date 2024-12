Ibrahimovic Milan: «Vogliamo vincere ma ora non siamo soddisfatti». Le dichiarazioni dell’ex calciatore ai canali della UEFA

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista di un mese fa riproposta oggi dalla Uefa, ha parlato riguardo alla situazione attuale del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni dove ha approfondito la tematica obiettivi del club Milan.

AMBIZIONI MILAN – «Ho ottimi colleghi e lavoro con persone in gamba che mi aiutano. Siamo giovani, affamati, abbiamo grandi ambizioni, abbiamo una grande visione e tutti hanno il desiderio di fare di più. Non siamo soddisfatti finché non otteniamo ciò che vogliamo, cioè vincere. Parliamo molto con i giocatori a livello di team. Ma io in prima persona parlo molto con loro ogni giorno».