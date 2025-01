Ibrahimovic Milan: «La responsabilità non è soltanto dell’allenatore». Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao, nella giornata di ieri, si è presentato al mondo Milan in conferenza stampa davanti ai giornalisti con al fianco Ibrahimovic. Lo stesso ex giocatore rossonero ha rivolto un messaggio a tutto l’ambiente.

LE PAROLE– «La responsabilità non è solo dell’allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela. Nel male e nel bene il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico».