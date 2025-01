Ibrahimovic Milan, ancora una volta vicino alla squadra: seguirà il gruppo passo per passo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, domani sera, scenderà in campo contro la Juventus per la partita valevole l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Questa sfida, per la squadra rossonera, rappresenterà un nuovo inizio: sarà la prima per Conceicao e del 2025.

Zlatan Ibrahimovic, per quest’occasione molto importante, sarà vicino al resto della squadra e la seguirà passo per passo in ogni tipo di vicenda.