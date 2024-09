Ibrahimovic Milan, ma QUALE vacanza! Assenza GIUSTIFICATA all’Olimpico, il MOTIVO spegne le polemiche

Ibrahimovic-Milan, nessuna vacanza dietro l’assenza dello svedese all’Olimpico: impegno già preso prima di tornare in rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è rientrato anche il caso relativo all’assenza di Zlatan Ibrahimovic all’Olimpico per Lazio-Milan, fatto che aveva suscitato polemiche e commenti non propriamente edificanti.

Nessuna vacanza per l’ex centravanti svedese ma un impegno professionale già fissato da tempo e ben prima del suo ritorno come dirigente nel club di via Aldo Rossi. Ibrahimovic sarà regolarmente presente nella gara del 14 settembre contro il Venezia.