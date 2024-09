Ibrahimovic Milan, Loftus-Cheek SVELA: «Abbiamo INCONTRI con lui, si assicura di farci CAPIRE questo. E da me vuole…». Le parole

Loftus-Cheek al The Times ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Ibrahimovic al Milan.

IBRAHIMOVIC – «Quando è con noi, è ovviamente molto motivato. Si assicura di farci capire che siamo un club grande e prestigioso, che il club vuole vincere e lui crede in noi. Penso che dobbiamo restituire quell’energia. Stiamo lavorando duramente per farlo. Zlatan guarda gli allenamenti, ma abbiamo anche incontri con lui. Se abbiamo domande, è sempre lì. Lui pensa che io possa segnare ancora più gol, quindi devo concentrarmi su questo. Vuole soprattutto che io sia dentro e intorno all’area di rigore per segnare più gol».

