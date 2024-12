Ibrahimovic Milan, importante indiscrezione sul futuro! Furlani ago della bilancia, ipotesi da non credere

Ibrahimovic Milan, arriva un’importante indiscrezione sul futuro dello svedese: col disimpegno di Cardinale ipotesi ridimensionamento

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Enrico Currò, il destino di Gerry Cardinale alla guida del Milan sarà decisivo anche per il futuro rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

Di sicuro Furlani, manager di Elliott passato in quota RedBird, diventa più che mai l’ago della bilancia, con il parere vincolante di Gordon Singer, influente membro del cda in forza del prestito. Il disimpegno di Cardinale postulerebbe il ridimensionamento di Ibra.