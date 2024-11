Ibrahimovic Milan, l’indiscrezione sul futuro dello svedese gela i tifosi! Destino legato a Cardinale? Ultime

Ibrahimovic Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro dello svedese: addio al club rossonero se Cardinale non estinguerà il debito con Elliott

Clamoroso scenario in casa Milan riportato dal Corriere della Sera, e in particolare da Monica Colombo, sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Qualora Cardinale non ripagasse il debito e il Milan tornasse ad Elliott, scomparirebbe anche Ibra. Moncada ha il contratto in scadenza. Non credo che venga allontanato, potrebbe esserci un rimpasto nell’area sportiva, ma molto dipenderà da chi sarà il proprietario.