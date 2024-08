Ibrahimovic in montagna con un ex rossonero: la FOTO che fa esplodere i social, le dichiarazioni dello svedese

Giornata di riposo e di “concentrazione” per il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha svelato il compagno della passeggiata ovvero Massimo Ambrosini. Riflessione prima di agire sul mercato rossonero sia in entrata che in uscita a pochi giorni dalla fine del calciomercato.

PAROLE – «Ambro saluta tutti i milanisti. Mi hai portato in montagna per concentrarmi».