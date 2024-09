Ibrahimovic Milan, spunta la RICHIESTA alla squadra: è CONVINTO di superare la CRISI così. Cosa filtra sull’incontro di ieri

Ieri Ibrahimovic è stato a Milanello e ha incontrato la squadra e Fonseca, intrattenendosi in un discorso negli spogliatoi prima dell’inizio dell’allenamento. Il dirigente, come racconta la Gazzetta dello Sport, si aspetta una pronta reazione del Milan dopo la brutta prestazione col Liverpool. Ibrahimovic ha chiesto massimo impegno, più attenzione, voglia e rabbia per onorare la maglia rossonera.

Lo svedese è convinto che che il gruppo, restando unito, potrà superare la crisi, magari vincendo il derby contro l’Inter.