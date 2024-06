Ibrahimovic Milan, ruolo FINALMENTE definito! C’entra Cardinale, TUTTI i dettagli

Ibrahimovic-Milan, il centravanti svedese ha finalmente chiarito il suo nuovo ruolo all’interno del club rossonero

Come riferito dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di ieri a Milanello, ha finalmente definito nei dettagli quello che è il suo nuovo ruolo all’interno del Milan.

Lo svedese, che ieri ha ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo tecnico, in qualità di advisor senior di Gerry Cardinale, orienta tutte le decisioni in ambito sportivo: Geoffrey Moncada propone, lui e l’ad Giorgio Furlani approvano, il numero uno di RedBird prende la scelta finale.