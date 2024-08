Ibrahimovic, RETROSCENA su Morata: gli ha detto questa COSA quando è arrivato al Milan. Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un retroscena riguardante Alvaro Morata. Le dichiarazioni del dirigente del Milan.

PERCHE’ SCEGLIERE MORATA – «Buongiorno a tutti. Voglio dare il benvenuto al capitano dei Campioni d’Europa Alvaro Morata, finalmente è qua. In attacco cercavamo qualcuno di completo, già presente in campo e fuori. In questo Alvaro Morata è l’esempio perfetto per noi. La squadra è più giovane dell’anno scorso, senza guide come Giroud e Kjaer, quindi Alvaro entra in questo ruolo anche. Il campo è importante, ma anche fuori lo è. Lo aiuteremo a prendere questa responsabilità. Quando uno è nuovo non conosce squadra e club, ma non sono preoccupato ma quello che ho visto in lui, ha fatto la guida all’Europeo, è un vincente, un campione. Non solo in Nazionale ma nei club anche. Ha esperienza, ha vinto tanto, questo porta extra. In campo poi conosciamo tutti Alvaro, con il nuovo allenatore che abbiamo metterà identità in campo, con un gioco offensivo. Quando ho parlato con Morata gli ho detto che la posizione migliore in questa squadra è l’attaccante. Deve solo stare concentrato, poi è lui che mette il pallone in gol. Siamo molto contenti. Ieri c’era animale, oggi è il bello. Andrà bene. Dio ha creato il mondo in 7 giorni, questo è il giorno 4. Arriviamo. Siamo molto molto carichi».

LA CONFERENZA STAMPA DI ZLATAN IBRAHIMOVIC