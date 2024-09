Ibrahimovic Milan, lo svedese ARRIVATO a Milanello! Contatto con la squadra, gli AGGIORNAMENTI

Ibrahimovic-Milan, lo svedese è arrivato da pochi minuti nel centro sportivo di Milanello: contatto con la squadra, le ultime

Come riferito da Sky, Zlatan Ibrahimovic, dopo un’assenza di 15 giorni per questioni personali e di lavoro, è arrivato pochi minuti fa a Milanello alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Liverpool.

L’ex centravanti ha avuto un primo contatto con Paulo Fonseca e con la squadra rossonera confermando senza dubbio la presenza domani sera a San Siro per l’importante sfida contro i Reds.