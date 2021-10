Ibrahimovic: bordata di fischi allo svedese. L’accoglienza dei tifosi del Porto

Bordata di fischi per Zlatan Ibtrahimovic al suo ritorno in campo al Do Dragao, l’attaccante svedese accolto così dai tifosi del Porto

Non esattamente l’accoglienza sperata per Zlatan Ibrahimovic al Do Dragao. L’attaccante svedese, che torna a giocare in Champions League dopo svariate stagioni, ha subito ricevuto una ‘calda’ accoglienza dai tifosi portoghese.

Bordate di fischi per Ibrahimovic, al momento del suo ingresso in campo, ma anche quando tocca la palla. I tifosi del Porto ce la stanno mettendo tutta per far distrarre lo svedese.