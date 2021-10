Ibrahimovic torna a giocare in Champions: mancava da 4 anni!

Zlatan Ibrahimovic fa il suo rientro in campo in Champions League: prende il posto di Olivier Giroud al 59′ di Porto Milan

Zlatan Ibrahimovic fa il suo rientro in campo in una gara di Champions League nella sfida contro il Porto. Lo svedese entra in campo al 59′ al posto di Olivier Giroud.

Assieme all’attaccante Stefano Pioli inserisce anche Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli al posto di Fodé Ballo-Touré e Fikayo Tomori. Triplo cambio dunque per il Milan.

L’ultima apparizione dello svedese risaliva al 22 novembre 2017 in un match tra Basilea e Manchester United.