Ibrahimovic ELOGIA Bonera: «Ha grande esperienza. È la scelta giusta per questi MOTIVI». Le dichiarazioni del dirigente

Il dirigente rossonero Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare il Milan Futuro e la scelta del tecnico, Bonera.

PAROLE – «Ha grande esperienza come calciatore, è stato nello staff di Pioli, ha lavorato individualmente con i giovani, per noi è la scelta giusta per la comunicazione con la prima squadra, dovrà essere disponibile con Fonseca. Prima squadra e Futuro sarà tutt’uno. Per noi è importante avere allenatori che pensano alla crescita dei giovani»

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC