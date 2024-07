Iaquinta SNOBBA il Milan: «Per me arriverà dietro QUELLA squadra. Vi dico la mia favorita per lo scudetto»

Iaquinta SNOBBA il Milan: «Per me arriverà dietro QUELLA squadra». Il pronostico dell’ex attaccante della Juve

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Iaquinta fa la sua previsione in vista della prossima stagione di Serie A posizionando il Milan alle spalle di tutte le big del campionato.

PAROLE – «Douglas Luiz. E’ nazionale brasiliano e in Premier ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna. Il rischio che sia un altro Diego? Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento. Purtroppo, dopo un ottimo inizio, non riuscì a mostrare tutto il talento che aveva alla Juventus. Ma il giocatore non si discute. A volte capita: mi viene in mente anche il portoghese Tiago, altro top che da in non brillò ma giocò ad altissimo livello prima e dopo la parentesi alla Juventus. E anche Felipe Melo, tanto per citare un altro brasiliano, era un mediano di livello. Il Napoli non ha le coppe europee? Infatti dopo Inter e Juventus, vedo Conte come candidato per lo scudetto, il Napoli lo metto davanti al Milan. L’Inter riparte con lo stesso allenatore e più o meno con la stessa squadra. Inzaghi si è dimostrato un top e davanti può contare sul miglior attaccante della Serie A: Lautaro».