Hummels Milan: torna di moda il tedesco per i rossoneri! Si studia un nuovo innesto in difesa dopo Pavlovic, ecco i dettagli

Novità riferite da Repubblica. Il Bologna non ha ancora ricevuto una risposta da parte di Mats Hummels, primo obiettivo in difesa dopo la partenza di Calafiori. Per questo motivo, più passa il tempo e più che le chances di una fumata bianca stanno diminuendo (i rossoblù si stanno cautelando con Nehuen Perez).

Non mancano altre ipotesi per Hummels, ultima delle quali porta ad un altro club italiano, ossia il Milan, che dopo Strahinja Pavlovic dal Salisburgo starebbe studiando un nuovo colpo in difesa da regalare a Fonseca.