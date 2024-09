Hummels Milan, RINVIATO NUOVAMENTE il suo approdo in SERIE A: cosa sta succedendo

Hummels Milan, RINVIATO NUOVAMENTE il suo approdo in SERIE A: le ultimissime sul futuro del difensore tedesco

Hummels, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe nuovamente rimandare il suo approdo in Serie A. Il difensore tedesco, infatti, è stato recentemente preso in considerazione dalla Roma ma, come riportato da Sky Sport, è sempre più lontano il suo approdo nella Capitale.

La dirigenza romanista, infatti, non è convinta dell’ex Borussia Dortmund. Non è da escludere, comunque, l’arrivo di un nuovo difensore, che potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati.