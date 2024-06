Hummels Milan, che occasione per la difesa! Il PIANO del club rossonero e il possibile SCENARIO

Hummels Milan, che occasione per la difesa rossonera! Svelato il PIANO del club rossonero e il possibile SCENARIO

Ormai da qualche giorno viene associato al calciomercato Milan anche il nome di Hummels, centrale tedesco in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e per questo a caccia di una nuova avventura.

Come riportato da Tuttosport l’obiettivo principale per la difesa resta Buongiorno, ma chiaramente l’occasione Hummels è un’ipotesi da non scartare a priori proprio per le condizioni dell’eventuale colpo.