Hojbjerg Milan: il RETROSCENA sui rossoneri, COSA FILTRA sulle idee del club

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Hojbjerg. Spunta il retroscena sui rossoneri, l’idea del club

Il Milan e la Unique Sports Group, agenzia di procuratori che cura gli interessi di Hojbjerg del Tottenham, stanno lavorando su più fronti, tra cui una possibile trattativa per il centrocampista in forza agli Spurs e cercato dalla Juventus negli scorsi mesi.

Come riportato da Calciomercato.com il mediano del Tottenham è stato proposto nel mese di aprile: il club rossonero ha memorizzato quelle che sono le richieste economiche (circa 20 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo) e sta valutando concretamente questa opzione. Hojbjerg piace sia a Moncada che al nuovo tecnico Fonseca per caratteristiche tecniche e per esperienza in campo internazionale.