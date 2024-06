Hojbjerg Milan: CONFERME sull’interesse dei rossoneri, le possibili TEMPISTICHE dell’affare

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan confermato l’interesse per Hojbjerg. Le possibile tempistiche dell’affare

Il calciomercato Milan continua a muoversi non solamente per l’attacco in vista della prossima sessione estiva. Tra i giocatori accostati ai rossoneri confermato l’interesse per Hojbjerg del Tottenham. Le parole di Moretto al canale YouTube di Romano:

LE PAROLE – «Mi hanno confermato che Hojbjerg è un nome in lista. Il giocatore è arrivato a un anno dalla scadenza del contratto, il Milan ci sta lavorando, ma sarà un tema che verrà affrontato verso agosto»