Hojbjerg Milan, dal danese è arrivato un SEGNALE chiarissimo! Cosa è successo nelle ultime ore: gli aggiornamenti

In queste settimane il calciomercato Milan sta lavorando in maniera attiva non solo sul nuovo attaccante ma anche su quel centrocampista con caratteristiche difensive che il club vuole regalare a Fonseca.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non tramonta l’idea Hojbjerg: il danese vuole lasciare il Tottenham in questa sessione e sogna di poter tornare a giocare la Champions League. Proprio per questi motivi rappresenta per il Diavolo un’opportunità probabilmente da non farsi sfuggire.