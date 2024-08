Highlights e Gol Milan Torino LIVE: le immagini del match – VIDEO

Highlights e Gol Milan Torino in diretta dallo stadio San Siro di Milano. Le immagini salienti del match di Serie A 2024/25

Il Milan inaugura la Serie A 2024/25 nel match contro il Torino, in programma tra le mura amiche di San Siro. Rossoneri di Paulo Fonseca che vogliono partire con il piede giusto nel nuovo campionato per dare subito un segnale alle avversarie. Qui gli highlights e i gol del match.

6′ Tiro Leao – Calabria mette in moto Pulisic, che taglia in due la difesa del Torino e allarga per Leao. Raddoppiato riesce a calciare ma una deviazione manda il pallone fuori di poco.

7′ Doppia occasione Milan – Calcio d’angolo, Thiaw sale in cielo ma trova la respinta sulla linea. Leao tutto solo davanti alla porta spedisce clamorosamente alto.