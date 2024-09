Hernandez IGNORA le polemiche dopo Lazio Milan: insieme alla fidanzata, ecco cosa HANNO FATTO

Il difensore del Milan Theo Hernandez mette da parte le polemiche e si concede un momento di svago con la fidanzata

Il terzino del Milan Theo Hernandez, si è concesso una pausa dal calcio per godersi il Gran Premio d’Italia a Monza.

Il calciatore francese è stato avvistato nel paddock insieme alla sua fidanzata, Zoe Cristofoli, per assistere alla gara di Formula 1. Un momento di relax per Hernandez prima di tornare a concentrarsi sugli impegni con il Milan e mettersi dietro le polemiche relative al caso cooling break e soprattutto riportare i rossoneri alla vittoria, che ancora manca in questa stagione.