Hermoso Milan: la rivale di Serie A si MUOVE, pronto l’all-in per il difensore

Il calciomercato Milan deve fare i conti con Hermoso dell’Atletico Madrid. La rivale di Serie A è pronta a fare all in

Le difficoltà nella trattativa per arrivare a Buongiorno del Torino, starebbero portando il Napoli a muoversi diversamente.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il Napoli sta aumentando i contatti per portare Mario Hermoso, accostato anche al calciomercato Milan, in azzurro. Il club è pronto a fare all in sul difensore mancino in uscita dall’Atletico Madrid. Vedremo come andrà a finire.