Hermoso Milan, il difensore APRE ai rossoneri! La richiesta non SPAVENTA, queste le CIFRE in ballo

Hermoso-Milan, il difensore ha aperto al possibile trasferimento in rossonero: la richiesta non spaventa Ibrahimovic

Importante indiscrezione rilanciata da Tuttosport sul calciomercato Milan e in particolare sul reparto difensivo. Nonostante Pavlovic del Salisburgo continui a rappresentare la prima scelta del club, Zlatan Ibrahimovic starebbe spingendo particolarmente in dirigenza, con riscontri positivi, per Mario Hermoso.

Il centrale è ancora svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid e il Diavolo ha preso nota delle sue richieste, ovvero un triennale da 3.5 milioni di euro a stagione più bonus. Hermoso dalla sua ha anche la duttilità visto che può giocare anche terzino sinistro facendo così rifiatare Theo Hernandez. Hermoso, conteso anche da Napoli e Inter, avrebbe già dato il suo ok all’eventuale trasferimento a Milanello.