Gullit a Marca: «In questo Milan non vedo i leader aiutarsi, mi dispiace perché..». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Gullit, bandiera del Milan, ha rilasciato un’intervista a Marca alla vigilia del match contro il Real Madrid. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

GULLIT – «Nella mia squadra c’erano tanti leader, ci aiutavamo molto tra di noi. Oggi questo non lo vedo. Il Milan è molto diverso ora, non conosco nessuno che ci lavori. Mi dispiace, perché è parte della mia storia. Spero che i proprietari del Milan creino la loro eredità, ma serve tempo. La scorsa settimana hanno perso contro il Napoli. Salgono, scendono, perdono, vincono, al momento non hanno trovato la strada o il modo di restare sui binari giusti».