Gullit CREDE nel Milan: «Margini di MIGLIORAMENTO notevoli! Squadra in fase di CRESCITA: soprattutto in questa FASE».

Le parole di Ruud Gullit sull’avvio di stagione del Milan: l’ex attaccante rossonero a rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha rilasciato queste dichiarazioni sull’avvio di stagione del Milan di Fonseca.

PAROLE – «Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate non rappresentano certo il valore del Milan. Gli ultimi tre successi in Serie A hanno rimesso le cose a posto, anche se la squadra è ancora in fase di crescita: deve migliorare giorno dopo giorno perché i margini di miglioramento sono notevoli soprattutto in fase difensiva».