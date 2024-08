Guidi dopo Udinese Milan Primavera: «Questo risultato ci dà autostima e fiducia per migliorare. Ero curioso di vedere QUESTO». Le parole del tecnico rossonero

Mister Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan Primavera per 4 a 0 contro l’Udinese. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «È stata una partita approcciata molto bene dalla squadra, ero curioso di vedere l’esordio di ragazzi molto giovani che in queste settimane hanno lavorato benissimo. Una volta che siamo passati in vantaggio i ragazzi hanno cominciato a macinare gioco e a costruire occasioni, concedendo molto poco agli avversari. Già in parità numerica ci stavamo esprimendo bene. Volevo vedere i ragazzi giocare come in allenamento, sin dal primo giorno hanno sempre dimostrato concentrazione e intensità mettendo in pratica quanto richiesto. Il gruppo è nuovo, giovane, e ci sono diversi aspetti su cui dobbiamo crescere ma ci sono tanti margini di miglioramento: questo risultato ci dà tanta autostima e fiducia, per migliorare»..