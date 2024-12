Guidi: «Milan Primavera sfortunato e impreciso con la Roma, ma accettiamo gli errori e guardiamo oltre il risultato»

Guidi ha commentato la sconfitta del Milan Primavera contro la Roma per 3-0: le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri

Guidi ha concesso un’intervista al sito del Milan dopo la sconfitta del Milan Primavera contro la Roma per 3-0.

LE PAROLE – «E’ stata una partita difficile contro un avversario costruito per vincere lo scudetto. Li conosco bene come squadra, avendoli allenati l’anno scorso, e so della forza di questa compagine. Tanto hanno inciso anche gli episodi: loro da squadra forte sono riusciti a capitalizzare gli errori nostri e le occasioni che hanno creato; noi dall’altro invece siamo stati un po’ imprecisi e a volte un po’ sfortunati perchè abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo stati bravi finalizzare. Addirittura un paio di volte ci siamo parati la conclusione. E’ stata una partita che ci dà tantissimi spunti, dove dobbiamo migliorare se vogliamo giocare a un livello come quello della Roma. Noi siamo molto giovani e contro avversari di questo livello è normale che ci possano essere questi errori, ma sono errori che noi accettiamo perché vogliamo guardare oltre al singolo risultato della partita, ma a quello che è il percorso e le nostre potenzialità all’interno di questa stagione».