Gudmundsson Milan, TRAMONTA la pista: UFFICIALE l’addio al Genoa e il trasferimento dell’islandese! – FOTO

Gudmundsson Milan, TRAMONTA la pista: UFFICIALE l’addio al Genoa e il trasferimento dell’islandese! L’annuncio del nuovo club

Accostato al mercato Milan e ad altri club in Serie A e all’estero, alla fine Albert Gudmundsson lascia il Genoa. È ufficiale il suo trasferimento alla Fiorentina, dopo aver svolto le visite mediche in mattinata e firmato il suo contratto col club toscano. Operazione in prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 più 3,5 di bonus.

Questo l’annuncio ufficiale della viola tramite i propri canali social.