Gudmundsson Milan, il presidente del Genoa lo libera? Le DICHIARAZIONI a sorpresa sull’obiettivo di mercato

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato di Albert Gudmunddson che è tra gli obiettivi del calciomercato Milan. Ecco le sue parole pronunciate sul palco del ‘Festival della Serie A’

FUTURO GUDMUNDSSON – «Quanti chiamate ho ricevuto? Non devono chiamare me perché non conto nulla. E’ uno dei ragazzi a cui vogliamo bene, gli abbiamo augurato di inseguire il suo sogno come avevamo fatto con Dragusin (approdato al Tottenham a gennaio, ndr). Gilardino ci ha dimostrato che non è il singolo a fare la differenza»

STADIO DI PROPRIETA’ – «Inter e Milan posso essere i testimoni viventi. Si parlava di nuovo stadio nel 2017, ora siamo nel 2024 e non è stata presa una decisione. Non penso che sia colpa delle società…»