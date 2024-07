Gudmundsson Milan: la giustizia può BLOCCARE il futuro! Il MOTIVO che complica i piani delle pretendenti

Gudmundsson è sempre nei piani del Milan: la giustizia può però bloccare tutto! Il motivo e le ultime sul processo

Albert Gudmundsson resta il nome preferito per vari club tra cui il calciomercato Milan. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’affare col Genoa è reso ancora più complicato dalla giustizia.

L’attaccante dovrà ripresentarsi in autunno in appello dopo il ricorso fatto nei suoi confronti dalla vittima di una presunta molestia sessuale, per la quale però il calciatore era stato assolto in primo grado. Mettere sul piatto 30 milioni di euro per un giocatore con questa situazione è un rischio che i dirigenti della beneamata non vogliono correre: una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla formula del prestito, ma resta rischioso per la possibilità di perdere un giocatore importante per l’organico.