Gudmundsson Milan: l’islandese può tornare di moda, le CONDIZIONI per il colpo

Il calciomercato Milan pensa a come rinforzare l’attacco. Oltre a Morata per un secondo colpo nel reparto si ripensa a Gudmundsson

Giorni importanti per il futuro in attacco del Milan. Per il post Giroud si punta con decisione su Morata ma potrebbe non essere l’unico colpo.

Come riportato da Gianluigi Longari al netto delle operazioni in uscita, l’idea di base sarebbe quella di affiancare al suo approdo anche quello di una seconda punta con tanti gol nelle gambe. Un profilo alla Gudmundsson, per intenderci, che vanta peraltro i già noti corteggiamenti di Fiorentina (da gennaio) ed Inter (che ad ogni modo potrà affondare il colpo solo dopo qualche uscita)