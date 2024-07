Gudmundsson Milan, Marotta fa lo sgambetto? Continua l’interesse dell’Inter: ma ATTENZIONE a questi club. I dettagli e le ultimissime

Albert Gudmundsson rimane l’obiettivo preferito nel calciomercato Inter per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima impegnativa stagione. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’islandese, accostato anche al mercato Milan, è stato sondato in Premier League e in Bundesliga ma lui vorrebbe restare in Italia al punto di averlo già fatto sapere al Genoa.

Le varie dirigenze non si vogliono però impegnare in un acquisto a titolo definitivo a causa del processo per molestie che l’attaccante dovrà affrontare in autunno.