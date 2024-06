Gravina REAGISCE all’eliminazione dell’Italia da Euro2024: la sua espressione dice tutto! FOTO

Gravina REAGISCE all’eliminazione dell’Italia da Euro2024: la sua espressione dice tutto! La FOTO della reazione dalla Tribuna

L’Italia è fuori dagli Europei dopo la sconfitta contro la Svizzera a Berlino per 2-0. Decidono il match i gol di Freuler e Vargas, uno per tempo, che mettono al tappeto la nazionale guidata dal ct Luciano Spalletti eliminandola così agli ottavi di finale.

Una prestazione horror degli azzurri, mai veramente in partita e raramente pericolosa, in bambola contro il possesso palla della squadra elvetica guidata da Yakin e in campo con molti giocatori provenienti dalla Serie A. In tribuna presente anche Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio: ecco la reazione dei tifosi sui social. Nessun giocatore del Milan era presente nella spedizione Azzurra in Germania.