MN24 - Gran Galà del Calcio AIC 2024, clamoroso Milan: nessun giocatore rossonero nonostante...

Gran Galà del Calcio AIC 2024, nessun giocatore del Milan presente nella formazione ideale della passata stagione nonostante il secondo posto

Nella giornata odierna, alle ore 18, si terrà l’edizione 2024 del “Gran Galà del Calcio AIC” al Superstudio Maxi di Milano..

Nonostante alcuni giocatori rossoneri candidati per la Top 11 (Maignan, Theo Hernandez e Leao), stasera al Gran Gala non ci sarà nessun giocatore del Milan, visto che nessuno è stato inserito nella formazione ideale della passata stagione nonostante il Diavolo abbia concluso il campionato al secondo posto in classifica (ricordiamo che solo il miglior gol viene scelto dai tifosi, mentre tutti gli altri premi vengono assegnati in base ai voti dei calciatori e delle calciatrici). L’unico esponente del Milan sarà il presidente Paolo Scaroni in quanto invitato da Enel, sponsor dell’edizione 2024.