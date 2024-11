Gol Reijnders: Leao strepitoso, l’olandese segna l’1-3 del Milan al Real Madrid – VIDEO

Gol Reijnders: Leao strepitoso, l’olandese segna l’1-3 del Milan al Real Madrid al 73′ al termine di un’altra grande azione – VIDEO

Il Milan al 73′ ha trovato il terzo gol contro il Real Madrid con Reijnders.

Gol de Reijnders y amplía el marcador.



Real Madrid 1 – Milan 3 pic.twitter.com/92byIZvFFU — AzvL (@AzvLForever) November 5, 2024

L’olandese ha fatto partire l’azione con una giocata strepitosa in mezzo al campo dopo aver ricevuto palla da Abraham. Poi ha servito Leao che si è involato sulla fascia sinistra e ha poi rimesso in mezzo per Reijnders che a tu per tu con Lunin ha insaccato di potenza. Per lui si tratta del quarto gol nelle ultime 3 partite.

LA DIRETTA DI REAL MADRID MILAN