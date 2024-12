Gol Mulattieri, piccola gioia per il Sassuolo: grosso errore di Torriani – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Piccola magra consolazione per il Sassuolo contro il Milan. La squadra ospite, al minuto numero 59, ha trovato la via del gol, portando la sfida sul risultato di 5-1. A segnare per i neroverdi è stato Mulattieri, che ha sfruttato l’errore del giovane portiere Torriani.

🔴⚫️ AC Milan 🆚 🟢⚫️ Sassuolo



perfect strike from Mulattieri https://t.co/8K1eydTL64 pic.twitter.com/3SiZKEMsxo — Wonderful Goals (@Toxxis) December 3, 2024

Ai fini della vittoria rossonera questo è un gol quasi superfluo: il portiere subentrato ha probabilmente pagato un po’ di tensione.