Gol Kean: l’ex OBIETTIVO del Milan segna lo 0-2 dell’Italia contro Israele – VIDEO

Gol Kean: l’ex OBIETTIVO del Milan segna lo 0-2 dell’Italia contro Israele. E’ sua la rete del raddoppio – VIDEO

E’ di Kean il gol del raddoppio dell’Italia contro Israele nella seconda giornata del girone di Nations League.

🚨🇪🇺 GOAL | Israel 0-2 Italy | Moise Kean



MOISE KEAN DOUBLES THE LEAD!pic.twitter.com/RZ38KMtQ6A — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2024

L’attaccante della Fiorentina, ex obiettivo del mercato Milan, ha colpito con un facile tap in, tutto solo, al 62′ dopo la parata di Gerafi sulla conclusione di Raspadori. L’ex Juve non segnava in Nazionale da 3 anni.

